Она выразила мнение, что на это не уйдут десятилетия.

Спикер Бундестага Бербель Бас после визита в Киев выступила за ускорение процесса предоставления Украине членства в Евросоюзе.

Об этом Бас сказала в эфире ZDF.

Она призвала ускорить процедуры, "чтобы можно было дать перспективу" членству.

"Это очень, очень важно для Украины: чтобы они получили дорожную карту, график", – сказала Бас.

По ее словам, это даст понять, когда Украина будет отвечать критериям вступления.

"Надеюсь, что это не займет десятки лет", – отметила Бас.

Также Спикер Бундестага заявила, что оптимистично настроена, и "поскольку мы все хотим, чтобы Украину приняли в ЕС, то сейчас все будет ускорено".

Как сообщал УНИАН, 9 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в Евросоюз, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий", при этом он предложил несколько инициатив, которые могли бы помочь ускорить этот процесс.

8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Бундестага Германии Бербель Бас, которая прибыла с визитом в Киев. Стороны обсудили оборонное содействие Украине со стороны Германии, курс Украины на вступление в ЕС и финансовую поддержку.

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