Теперь Португалия больше не сомневается в вопросе вступления Украины в ЕС.

Португалия окончательно определилась со своей позицией по вступлению Украины в ЕС. Как сообщает Euractiv, новое правительство Португалии во главе с премьер-министром Луишем Монтенегро выступает за вступление Украины в Европейский Союз, об этом заявил новый министр иностранных дел страны Паулу Рангел.

"Премьер-министр Луис Монтенегро ясно дал понять, что он выступает за расширение ЕС. Это то, что, я думаю, необходимо прояснить, потому что у Португалии были некоторые колебания, особенно когда Украине был предоставлен статус кандидата", — сказал Рангел

Министр признал, что предыдущее правительство страны было "полностью на стороне Украины", но в вопросе расширения "там были хоть какие-то колебания, которые всегда создавали долю двусмысленности".

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"Теперь нет никакой двусмысленности", — добавил он.

При этом министр иностранных дел Португалии признал, что расширение "конечно, подразумевает финансовую и договорную реформу".

"Такой была позиция предыдущего правительства, и она остается прежней", — добавил он, подчеркнув в то же время, что нынешнее правительство продемонстрировало "твердую приверженность поддержке расширения, когда оно произойдет".

Вступление Украины в ЕС

14 декабря 2023 года лидеры стран-членов ЕС решили начать переговоры с Украиной о вступлении в Союз. Они рекомендовали Еврокомиссии утвердить организационные аспекты для переговоров, также известные как переговорная рамка.

Как заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, между Украиной и абсолютным большинством стран-членов Европейского Союза есть "джентельменское соглашение" об утверждении старта переговоров о вступлении в июне.

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