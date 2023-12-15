Накануне лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве Украины в блоке, и это показало, что Брюссель "может мыслить и действовать стратегически, когда ставки высоки".

Украина крайне нуждается в финансовой, военной и политической поддержке западных союзников. Относительно последнего ЕС преуспел. Что касается финансовой помощи, то она не смогла получить поддержку "в критический момент, когда дальнейшая помощь США висит на волоске". Об этом пишет Financial Times.

Издание напоминает, что накануне вечером лидеры ЕС согласились начать переговоры о членстве Украины вместе с Молдовой после того, как пророссийский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался наложить вето на этот шаг. Это была победа Киева, но также и ЕС, который показал, что "может мыслить и действовать стратегически, когда ставки высоки".

"Процесс присоединения поможет закрепить реформы для подъема экономики и предотвращения коррупции. Прежде всего, это дает украинцам свет в конце тоннеля. После года военного разочарования это политическая победа президента Владимира Зеленского и психологическая победа его народа", - говорится в материале.

В то же время авторы считают, что "зеленый свет" на переговоры о вступлении Украины – это лишь начало долгого пути со многими подводными камнями. Ведь аргументы относительно стоимости расширения и относительно внутренних реформ, необходимых для упрощения процесса принятия решений, могут поставить в тупик ее полноправное членство.

"Но невозможность сделать этот шаг стала бы ужасным ударом по стратегическим амбициям ЕС, которые начинаются с обеспечения безопасности своего соседства. ... ЕС придется сделать гораздо больше, чтобы помочь Украине в последующие месяцы и годы. Если не будет дальнейшей военной и финансовой помощи США, ЕС, Великобритания и другие союзники должны будут вмешаться, даже если немногие лидеры захотят это признать. Это проверит европейскую решимость гораздо больше, чем переговоры о расширении, но они являются по крайней мере решающим проявлением солидарности", - отмечает издание.

Отношения Украины с ЕС-последние новости

Накануне Европейский совет разрешил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Решение было принято в отсутствие в зале премьера Венгрии Виктора Орбана. Это позволило избежать вето.

Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал выделение €50 млрд Украине от ЕС. В то же время первый заместитель председателя профильного комитета ВРУ Ярослав Железняк рассказал о "плане Б" стран ЕС относительно обхода вето Венгрии.

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