По информации от анонимного "украинского чиновника высокого уровня", Байден и Зеленский в разговоре поспорили о том, насколько серьезна угроза вторжения России.

Президент США Джо Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что вторжение России в Украину практически неизбежно.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Как рассказал CNN украинский собеседник, разговор президентов был длительным и откровенным, но проходил "не очень гладко".

По его словам, Байден заявил, что российское вторжение практически неизбежно и должно произойти в феврале, когда замерзнет земля. Зеленский в свою очередь призвал американского президента быть мягче в выражениях, чтобы не разжигать панику. Он в свою очередь, настаивал, что угроза от России "опасная, но не однозначная" и нет уверенности, что нападение будет.

Собеседник CNN сказал также, что Байден якобы говорил, что США не передадут существенно больше военной помощи.

В то же время, в Белом доме и Совете нацбезопасности США CNN не подтвердили такое описание разговора президентов. В Совбезе США заявили, что Байден сказал о наличии вероятности вторжения России в феврале.

"Он говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", - прокомментировал пресс-секретарь совета Эмили Хорн.

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Пресс-секретарь Зеленского в свою очередь также отрицает слова анонимного источника канала.

"В социальных сетях появилась информация о содержании переговоров президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена со ссылкой на якобы официального представителя Украины. Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", - написал в Facebook пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон.

Разговор Байдена и Зеленского: что известно

Разговор президентов США и Украины состоялся накануне вечером, он продлился почти полтора часа.

В Белом доме сообщили, что американский президент "подтвердил" намерение США "решительно отреагировать" в случае возможной агрессии России. Байден также заявил, что США изучат возможность "дополнительной поддержки" украинской экономики.

По данным западных СМИ, Россия стянула к границе с Украиной более 100 тысяч военных и продолжает наращивать силы. В Белом доме сообщали, что для начала российского вторжения могут быть использованы назначенные на середину февраля совместные учения с Беларусью, а для оправдания начала операции может быть осуществлена провокация "под чужим флагом".

В Кремле неоднократно отрицали наличие планов вторжения в Украину, в МИД России говорили, что война "неприемлема".

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