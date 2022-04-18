Вольфович усмотрел "подготовку агрессии" против Беларуси.

Так называемый "госсекретарь Совбеза Беларуси" Александр Вольфович пригрозил "разрушениями, гибелью и взрывами" трем странам Евросоюза - Польше, Литве и Латвии.

Его цитируют беларусские СМИ.

Вольфович утверждает, что в этих странах якобы увеличивается количество военных и вооружения, модернизируется военная инфраструктура. Он также заявил об увеличении числа полетов зарубежной авиации вблизи границ Беларуси.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии. Думаю, простой народ, польский, литовский, видит то, что происходит сегодня в Украине, какие разрушения, какая трагедия, как гибнут простые люди на территории Украины. Надеюсь, он этого не захочет, потому что не получится так, что они развяжут агрессию по отношению к Беларуси и военные действия будут проходить только в Беларуси. Нет, на их территории тоже будут разрушения, гибель, взрывы", - заявил соратник диктатора Лукашенко.

Отметим, ранее Лукашенко назвал зверства российских войск в Буче "спецоперацией Британии".

Как известно, Беларусь официально не вступала в войну с Украиной, однако с ее территории регулярно совершаются ракетные обстрелы, а также наступали российские оккупанты.