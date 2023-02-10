Президент подчеркнул, что эта атака - очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не знал никаких границ.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшнюю атаку российских оккупантов: эти ракеты - вызов НАТО и коллективной безопасности. Об этом Зеленский сообщил в видеообращении.

"Враг сегодня с утра запустил не менее 70 ракет в очередной массированной атаке. По меньшей мере 60 ракет сбито. Все их мишени были - гражданские, гражданская инфраструктура. К сожалению, были попадания, есть жертвы. Мои соболезнования родным", - отметил он.

Президент напомнил, что несколько российских ракет прошли воздушным пространством Молдовы и Румынии.

Видео дня

"Очередное доказательство того, что террор не знает и никогда не знал никаких границ. Очередное доказательство того, что защита Украины - это защита всей Европы и мира... Сегодняшние ракеты - вызов НАТО, коллективной безопасности. Это террор, который можно и надо остановить. Мир должен остановить", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто это понимает и помогает Украине.

"И конечно – спасибо нашим Воздушным силам, всем нашим зенитчикам, каждому и каждой, кто защищает Украину и наших людей", - добавил он.

Ракетная атака по Украине: что известно

По последним данным, 10 февраля Россия выпустила по Украине более полусотни крылатых ракет, но украинская ПВО удачно отработала. В частности, над Киевом сбили 10 ракет, а над Одесской областью - 13.

Во время атака российские ракеты попали в объекты тепловой и гидрогенерации и трансформаторы в шести областях. В Украине начались аварийные отключения света.

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