Все россияне, виновные в совершении военных преступлений должны быть привлечены к ответственности, подчеркнули в ОБСЕ.

Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что предпосылкой для переговоров с Россией должно быть прекращение ею всех боевых действий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид по итогам переговоров в Киеве.

Рау рассказал, что сегодня посетил Бучу, где увидел пример чрезвычайной жестокости, которую нельзя никак объяснить, никак оправдать.

"То, что мы увидели, то, что мы услышали, Я бы назвал это тихий крик подавленной гуманности в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке, которые были мирными развивающимися украинскими городами. Все они войдут в историю как города, где были совершены военные преступления, было жестокое и насильственное поведение в отношении гражданского населения. Это демонстрирует темную сторону человеческой природы", - заявил Рау.

"Военные преступления, совершенные российскими войсками на территории Украины, не должны остаться без внимания, и виновные в этих преступлениях должны быть привлечены к ответственности. И международное сообщество должно сделать все важное для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто виновен в этих ужасных преступлениях", - заявил Рау.

Он призвал Российскую Федерацию немедленно прекратить всякую вражду и полностью вывести войска с территории Украины, и уважать международно признанные границы Украины.

"Прекращение всех военных действий остается чрезвычайно важным как предпосылка для дальнейших переговоров. Насилие не может продолжаться. Оно должно быть остановлено", - подчеркнул Рау.

Также он сказал, что ОБСЕ будет продолжать оказывать помощь Украине на пути к обеспечению мира и стабильности.

При этом, говоря об убийстве украинских военнопленных русскими в колонии в Оленовке, Рау сказал, что "эта ситуация является очередным вызовом для всех политиков, юристов и просто честных, порядочных людей". Он сказал, что причина взрыва в колонии в Оленовке должна быть расследована, осуждена, а виновные должны понести наказание.

Вторжение РФ в Украину

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля вторглись в Украину. В том числе и с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко.

Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризацию" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

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