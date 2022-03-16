Президент обратился к тем, кто решил "немножко" поработать на оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил важность принятия последних законов в Верховной Раде и посоветовал коллаборантам искать убежище в Ростове.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения, которое опубликовано в социальной сети Facebook.

"Собиралась сегодня и Верховная Рада Украины. Заседание результативное. Приняты экономические новации - налоговые послабления, которые должны сохранить рабочие места и дать бизнесу Украины работать. Везде, кстати, где это возможно. Установлена нулевая ставка акциза и 7% НДС на топливо, чтобы стабилизировать цены и обеспечить поставки", - заявил Зеленский.

"Максимально упрощается регуляция бизнеса. Мы сокращаем деятельность контролирующих органов, чтобы не было ни одной лишней проверки для тех, кто реально работает согласно украинскому законодательству и не нарушает прав потребителей", - отметил президент.

"Новым законом даются и необходимые гарантии бойцам терробороны - все добровольцы будут признаны участниками боевых действий", - сказал президент.

"Принято техническое решение о продлении военного положения. Это нужно, чтобы эффективно оборонять государство", - сказал президент.

Также урегулированы все нюансы деятельности полиции в условиях военного положения. Президент сказал, что ожидает принятые законы на подпись.

"И я благодарен народным депутатам Украины за то, что большинство голосований собрали более 340 голосов "за". Это демонстрирует политическое единство Украины. Наконец. Когда все партии и группы работают вместе в законно избранном парламенте, разрушается один из главных мифов оккупантов о том, что якобы украинская власть не представляет воли народа. Еще как представляет!",- подчеркнул Зеленский.

"А всем коллаборантам, которые решили поработать немного на оккупантов, надо уже представлять, где же в Ростове они будут прятаться от наказания", - подытожил президент.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о первоначальных шагах налоговой реформы в Украине. Президент отметил, что Кабинет министров согласовал пакет решений для поддержки нашей экономики.

По его словам, в Украине вместо НДС и налога на прибыль будет ставка 2% от оборота и упрощенный учет.

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