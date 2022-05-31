До победы над РФ гражданам Украины надо многое сделать, считает секретарь СНБО.

Власти Украины нельзя успокаиваться, пока с украинской земли не уйдет последний российский сапог.

Никто не отменял задачи России по уничтожению нашей страны, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время интервью "Укринформу".

По его словам, все решения Киев должен принимать с пониманием этой аксиомы.

"...Нам очень сложно на фронте, идут бои на территории Луганской, Донецкой и других областей нашей страны. До тех пор, пока они не закончатся, пока последний русский сапог не уйдет с нашей территории, нам нельзя успокаиваться. Задачи Российской Федерации по уничтожению нашего государства никто не отменял...", - сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, люди, которые рассказывали, что Украина в апреле будет праздновать победу над Россией, говорили "опасную вещь".

Чиновник отметил, что война с Россией еще будет продолжаться, и украинцам до победы надо многое сделать.

Напомним, Россия вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Враг сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а затем атаковал и жилище мирных людей. По сведениям украинских властей, только в одном Мариуполе погибли более 20 тысяч человек.

В конце мая советник руководителя Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк отмечал, что продолжительность войны в Украине зависит от скорости введения Западом энергетических санкций против РФ и объемов поставки оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: