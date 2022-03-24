Швеция сможет взять шефство над любым городом, регионом или отраслью для их восстановления.

Президент Владимир Зеленский пригласил шведских архитекторов и компании принять участие в восстановлении после войны.

Об этом глава государства сказал, выступая перед в Риксдагом Швеции.

"Уверен, вместе мы сможем обеспечить наступление мира, и поэтому уже сейчас мы должны думать о восстановлении, о восстановлении Украины после этой войны. А это будет. Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведскую державу, ваш народ принять участие в этом историческом проекте... Я приглашаю вас продемонстрировать миру, всем нынешним и будущим поколениям, что война не дает результата. Но мир дает результат. И дает жизнь. Швеция - первая страна, которой мы это предлагаем. Этот проект. Вы можете взять шефство над любым городом, регионом или отраслью для их восстановления", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что Украина уже сделала очень много для защиты наших общих европейских ценностей.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля около 5: 00 утра Россия ворвалась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Действия Москвы осудил фактически весь мир.

По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, потеряно более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено/выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное. Общая сумма убытков составила 62,6 миллиарда долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: