Елена Шуляк заявила, что документ также предусматривает компенсацию за разрушенное жилье.

Украинцы, чье жилье разрушила российская армия, смогут выбрать место, где хотят получить новое жилье. Такая опция предусмотрена в законопроекте о возмещении разрушенного и поврежденного жилья.

Об этом рассказала глава партии "Слуга народа" Елену Шуляк в эфире телемарафона UAразом.

"Разрушенные частные жилые дома, садовые и дачные дома будут отстраиваться государством на земельном участке, где они размещались. Что же касается квартир - на том же участке, где стоял многоквартирный дом, может быть выстроен аналогичный. Он также может быть возведен в том же квартале или микрорайоне. Но мы специально не ограничиваем привязку к месту жительства - поэтому люди смогут сами выбрать населенный пункт, где хотят жить", - объяснила Шуляк.

При этом она указала, что новый населенный пункт, который выберут украинцы, должен соответствовать населенному пункту, в котором жили до войны по определенным характеристикам, например, по количеству населения. По ее словам, стоимость квадратных метров в крупных и в небольших города отличаются.

"Если же человек из меньшего города захочет жить, например, в Киеве - мы предусмотрели механизм доплаты за жилье. Однако у нас есть вера, что люди в основном будут возвращаться в свои дома", - добавила политик.

Кроме того, документ предусматривает компенсацию за разрушенные частные дома, квартиры. Также компенсацию можно будет получить и за недостроенные объекты при условии, что были возведены несущие и внешние ограждающие конструкции.

Стоит отметить, что на данный момент проект закона №7198 проходит второе чтение в украинском парламенте.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины. Только в Харькове по состоянию на 21 апреля разрушено 1 тысяча 929 жилых домов.

22 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление Украины после войны необходимо будет минимум 600 миллиардов долларов.

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