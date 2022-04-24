Оккупанты блокируют подвоз продуктов, эвакуацию граждан и заставляют украинцев носить белые повязки.

С начала блокады россияне почти полностью разрушили инфраструктуру Мариуполя, а местных жителей до сих пор фактически держат в заложниках.

Новые фото последствий российской агрессии опубликовал полк "Азов", который сейчас защищает город от полной оккупации РФ.

Как свидетельствуют снятые с беспилотника кадры, российские захватчики умышленно целились в жилые кварталы. Тысячи граждан остались без домов.

На домах видны следы от пожаров и авиа- и ракетных ударов. Крыши вместе с целыми стенами уничтожены.

Пострадали и автомобили гражданских.

"Бог смотрит на город Марии сверху. На дома, жителей которых вырвали вражеские снаряды, как детей из материнского лона. На защитников города, который носит имя матери его сына. Говорят: Христос воскрес - воскреснет Украина. Бог видит Мариуполь сверху. Хватит ли его чудес на такое воскресение?"- написали военные.

Ситуация в Мариуполе

В последние дни оккупанты сосредоточились на атаках завода "Азовсталь", где находятся сотни гражданских и военных.

19 апреля советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты бьют бомбами по"Азовстали". По словам заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара, завод "Азовсталь"разбомблен и уничтожен практически полностью.

21 апреля во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу российский диктатор Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм "Азовстали".

22 апреля представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не окончательно отказалась от штурма завода "Азовсталь" и готовится отправить туда росгвардейцев и представителей Федеральной службы безопасности.

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