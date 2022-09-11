Включение государства в перечень государств-террористов осуществляется ввиду выявления с его стороны признаков таких деяний

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о статусе государства-террориста и государства-спонсора терроризма (№8002).

Текст законопроекта группы депутатов обнародованы на сайте парламента.

Законопроект определяет понятие государства-террориста и государства-спонсора терроризма, порядок признания государства таковым и порядок наложения санкций на такие государства.

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Так, государство-террорист - это государство, власть которой базируется на систематическом нарушении прав и свобод своих граждан и граждан других государств на ее территории, их терроре и запугивании и применении силы против гражданского населения других государств вопреки международному праву.

Государство-спонсор терроризма - государство оказывает материальную и иную помощь террористической группировке, которое составляет угрозу национальной безопасности Украины, или другому государству-террористу.

Включение государства в перечень государств-террористов осуществляется с учетом выявления с его стороны признаков таких деяний, в частности направленные против своих граждан незаконные наблюдение, разгон мирных собраний, контроль за медиа, избиения, пытки, массовые аресты, показательные суды, военные маневры и учения, проводящиеся вблизи границ Украины и представляющие угрозу его независимости и территориальной целостности.

Также это совершение уголовных правонарушений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка; создание и поддержка вооруженных отрядов наемников с целью уничтожения суверенитета или нанесения ущерба территориальный целостности Украины.

Решение о включении государства в список стран-террористов и список государств-спонсоров терроризма принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины. Оно вводится в действие президентом Украины.

К государству, которое признано государством-террористом, применяются следующие санкции:

разрыв дипломатических отношений;

непризнание легитимности власти;

экономические санкции;

поддержка правозащитных движений внутри государства-террориста.

Как ранее сообщал УНИАН, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал ЕС признать Россию государством-спонсором терроризма, потому что поведение рашистов похоже на ИГИЛ. Уже 11 августа Сейм Латвии признал Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм.

В свю очередь президент США Джо Байден отказался признавать Россию государством, спонсирующим терроризм. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что это может привести к задержке экспорта продовольствия и поставить под угрозу операции по перевозке товаров через Черное море.

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