В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на утверждение Венгрии об ослаблении Европейского Союза из-за войны в Украине.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на заявления Венгрии, что война России против Украины - "это не наша война".

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в социальной сети Facebook.

В частности, Николенко обратил внимание на заявление министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который утверждает, что война России против Украины привела к катастрофическому ослаблению Европы и Евросоюза. По мнению Сийярто, лидеры стран-членов Евросоюза якобы "не смогли защитить людей в Европе от того, чтобы они не платили за войну, за которую вообще не несут ответственности".

Видео дня

"Мы должны сказать правду о том, что к ослаблению Евросоюза приводят попытки разрушить внутреннее единство. Никто не должен забывать: украинцы платят своими жизнями за то, чтобы в остальных уголках Европы люди не видели ужасов войны", - подчеркнул Николенко.

Украинский дипломат отметил, что российская агрессия - гибридная.

"Она не сводится только к военной составляющей. Россияне атакуют украинские города и села крылатыми ракетами и танками, а страны ЕС - заоблачными ценами на газ и пропагандой. Напомню, что Россия начала шантажировать европейских потребителей поставками энергоресурсов и высоким ценником еще с ноября 2021 года - за три месяца до начала полномасштабного вторжения на территорию Украины", - отметил Николенко.

Как отметил спикер, нет таких понятий как "это не наша война" или "их войны".

"Нападение России на Украину - это нападение на весь демократический мир, демократические ценности, право быть собой и самостоятельно определять свое будущее. Бесполезно надеяться, что удастся отсидеться; сделать вид, что то, что твоего соседа разрывает на куски, тебя не касается. Это не может быть так хотя бы и из-за того, что на территории Украины проживает более 150 тыс. украинцев венгерского происхождения, заботу о которых системно подчеркивает Будапешт. История все расставит на свои места. Имена тех, кто был на стороне добра, и тех, кто на стороне зла - будут вписаны в учебники", - заявил Николенко.

В то же время, он добавил, что в Украине чрезвычайно благодарны европейским партнерам - настоящим лидерам и друзьям - за их искренность, решительность и помощь украинцам в это непростое время.

Как ранее сообщал УНИАН, среди европейских лидеров существует обеспокоенность, что Венгрия может подорвать политику единства и безопасности ЕС в то время, когда Запад стремится справиться с крупнейшим военным кризисом в Европе со времен Второй мировой войны.

Кроме того, данные исследования аналитического центра Századvég свидетельствуют, что подавляющее большинство венгров не поддерживают санкции Евросоюза против России, выступают против запрета выдачи виз россиянам, а также не согласны с поставками оружия Украине государствами-членами ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: