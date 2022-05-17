Дмитрий Кулеба заявил, что война завершится, когда всех российских солдат выведут из Украины, а РФ компенсирует убытки.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что война закончится только после суда над российскими политиками и военными.

Об этом Кулеба сказал в Гааге на совместном брифинге с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрою. Аудиозапись брифинге УНИАН предоставили в пресс-службе МИД Украины.

"Я сказал моему другу и коллеге, что для меня завершением войны станет то, когда последний российский солдат выйдет из Украины, когда Россия заплатит последний цент для компенсации ущерба, причиненного Украине, и когда последний российский солдат или политик, которого мы сможем достать, предстанет перед международной общественностью за преступления, совершенные на территории Украины во время войны", - подчеркнул Кулеба.

При этом он назвал крайне важной поддержку правительством Нидерландов деятельности Международного уголовного суда по рассмотрению военных преступлений, совершенных россиянами в Украине, а также поддержку расследования и сбора доказательств этих действий.

Как сообщал УНИАН, 3 марта прокурор Международного уголовного суда Карим Хан сообщил, что МУС начал расследование военных преступлений и преступлений против человечности вследствие российского вторжения в Украину.

12 мая премьер-министр Марк Рютте заявил, что Нидерланды делегируют в Украину большую группу судебных экспертов для помощи в сборе доказательств преступных действий оккупантов.

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