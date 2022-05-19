В фильтрационный лагерь противник отправил 12 детей, отметил советник мэра Мариуполя.

Оккупанты вывезли в фильтрационный лагерь еще почти 130 мариупольцев для дальнейшей депортации.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Вчера (18 мая - Ред.) из Мариуполя в фильтрационный лагерь в с. Безымянное Новоазовского района доставлено 127 мариупольцев, среди которых 12 детей", - отметил он.

Напомним, 7 мая Петр Андрющенко сообщил, что во время предыдущих трех дней, пока шел штурм завода "Азовсталь", процесс депортации людей из Мариуполя фактически был приостановлен.

Но после штурма враг возобновил вывоз мариупольцев из города.

В частности, 17 мая захватчики доставили из Мариуполя в фильтрационный лагерь более 500 человек для дальнейшей депортации.

"Россия не останавливает похищение украинских граждан. Преступление, которое продолжается", - подчеркнул советник мэра.

Справка УНИАН. Войска РФ вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля. Российские власти назвали войну в украинском государстве "спецоперацией", в частности, для "денационализации" нашего населения.

Сначала противник обстреливал военные объекты, а затем атаковал и мирных жителей ряда городов. Врагу удалось взять под контроль ряд городов и заблокировать Мариуполь.

Для украинцев, которые не являются сторонниками российской власти, оккупанты создали фильтрационные лагеря.

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