Интервью кандидата в мэры Киева Андрея Пальчевского ВВС Украина завершилось скандалом. Пальчевский опровергал свои же заявления о «счастливом дне воссоединения» Украины и России и обвинил журналистку Диану Куришко во лжи.

Редакция ВВС провела фактчекинг заявлений Пальчевского. Об этом сообщают "Українські новини".

Отвечая на вопрос о связях с российскими спецслужбами, Пальчевский сказал: "Идиоты, потому что и коню понятно, что я никогда не был в спецслужбах. Тем более российских. Служил я в советской армии, куда был призван как украинский мальчик, украинский юноша 16-летний или 17-летний. По афганскому приказу я попал в армию. Вы просто не знаете, что был такой период".

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Информация ВВС. Андрей Пальчевский окончил военный институт Минобороны СССР, который готовил военных переводчиков, юристов, специалистов спецпропаганды. В советские времена считался элитным военным вузом с большим вступительным конкурсом. Проходил офицерскую службу на территории СССР и за границей — в Лаосе.

В марте 2019 года в эфире шоу Ольги Скабеевой «60 минут» на канале «Россия 1» Пальчевский, обращаясь к ведущим и гостям студии, заявил: «Чем больше и грубее вы будете ругать Украину, тем дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения». В интервью ВВС Пальчевский резко опроверг этот факт, обвинив журналистку во лжи и «передергивании чужих слов». «Вы говорите неправду, не было слова «воссоединение»… Найдите мне, и я вас зауважаю. Но вы же не найдете. Кстати, а знаете.ю почему? Потому что я прошел 90-е годы, Диана, и я фильтрую базар. Я такие глупости про воссоединение сказать не мог. Я не употреблят слово «воссоединение». Вам должно быть стыдно».

Диана Куришко заявила, что если цитата окажется фейковой, готова принести извинения и потребовала ответных действий от Пальчевского.

Далее дословно:

- Попробую поставить точку в этой дискуссии. Если цитата неправдива. Я приношу извинения. Если она правдива, что делаете вы?

- Ничего.

- Что сделаете вы?

- Вы придете на вторую часть, пройдете ко мне, поцелуете подол своего платья и скажете: «Простите за брехню». Я скажу: «Прощаю».

- Что сделаете вы?

- То же самое. Приду и скажу: «Извините». Слово «воссоединение» было? Нет, я же не идиот!

Отвечая на вопрос, зачем он участвует в эфирах федеральных российских СМИ, Пальчевский заявил: «Это вы мне вопрос задаете? Потому что если таких, как вы, пошлют туда, то кровь будет литься тоннами. А если таких людей, которые могут найти возможность не проливать кровь, что я пытался сделать».

Он также отметил, что «братские в прошлом народы» должны «находить какой-то язык взаимопонимания». «Если вы считаете, что славянские народы должны быть разъединены, — это ваша личная точка зрения. Если вы ее проповедуете от лица вашей радиостанции, то я против», — сказал Пальчевский.

Комментируя режим тишины на Донбассе, Пальчевский вспылил, а реплику журналистки об обстреле украинских позиций при помощи беспилотника 25 августа, кандидат в мэры заявил: «Я не знаю, кто у вас кидает бомбы лично. Вы не похожи на человека, на которого хоть раз кидали бомбу. Зато вы очень похожи на человека, который очень любит разговаривать о бомбах. Если хотите мое мнение. В вас кидали бомбы хоть раз? Вы на фронте были?».

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Автор: УНИАН