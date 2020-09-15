Украинские дипломаты отмечают, что РФ как государству-оккупанту не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что восстановление водоснабжения в Крым произойдет после полной деоккупации полуострова.

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Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

"МИД Украины заявляет, что водоснабжение в Крым с континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова", - отмечается в заявлении.

В частности, такая позиция основывается на нормах международного права.

"Констатируем тот факт, что под предлогом «гуманитарной потребности» российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов и предприятий военно-промышленного комплекса. Очевидным является и тот факт, что потребность в водных ресурсах растет на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма. Такие действия государства-оккупанта являются военным преступлением. Их цель-заселение украинских территорий гражданами РФ, которые являются лояльными к экспансивной политике своего государства и, таким образом, осуществление закрепления незаконной оккупации", - отметили в МИД.

Кроме того, украинские дипломаты заявили, что преступлениями против человечности и военными преступлениями являются убийства, насильственные исчезновения, пытки, посягательства на человеческое достоинство и тому подобное, совершенные против граждан Украины во временно оккупированном Крыму. В частности, эти преступления являются предметом уголовных производств в Украине, изучаются Офисом прокурора Международного уголовного суда в рамках предварительного изучения ситуации в Украине.

В МИД напомнили, что они осуждаются и международным сообществом, в частности в ежегодных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН 2016-2019 годов «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

В то же время в заявлении констатируется, что обеспечение водой населения временно оккупированного Крыма, то, как и в случае с обеспечением временно оккупированной территории другими ресурсами, пищевыми продуктами и медикаментами, в соответствии с Конвенцией о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года, является обязательством государства-оккупанта - Российской Федерации.

"Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы «назначить виновного» за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", - заявили в МИД.

Жалобы российских оккупантов на нехватку воды в Крыму

11 сентября в МИД РФ сравнили прекращение поставки воды в оккупированный Крым с «пытками и бесчеловечным обращением».

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что "намеренное ведение Киевом водной блокады Крыма" может быть квалифицировано как "нарушение украинской стороной своих правозащитных обязательств". Она вспомнила о Международном пакте о гражданских и политических правах, статье 6 (право на жизнь); Конвенцию против пыток и других жестоких, нечеловеческих или таких, что унижают достоинство, видов обращения и наказания; Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию о правах ребенка.

Почему в оккупированном Крыму не хватает воды

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Власти Украины неоднократно заявляли, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Виталий Саенко