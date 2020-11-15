Депутат отметила, что в понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях.

Верховная Рада на следующей пленарной неделе, которая начнется 17 ноября, будет работать, несмотря на вспышку COVID-19 среди народных депутатов.

Об этом заявила в эфире телеканала "Украина 24" заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. По ее словам, в понедельник на согласительном совете должна быть выбрана модель работы в нынешних условиях.

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"Сейчас запланирована полноценная неделя работы Рады. Но, опять же, чтобы внести изменения в календарный план, нужно хотя бы собраться во вторник и совместно выработать это решение. В понедельник будет согласительный совет, будут представители всех фракций, и очевидно, какой из тех вариантов будет избран", - отметила Кравчук.

По ее словам, "однозначно во вторник пленарное заседание Рады состоится".

"Как раз нужно таким образом планировать повестку дня во вторник, чтобы рассмотреть самые насущные вопросы, которых ждет практически вся страна. Я лично за то, чтобы Рада полноценно работала, но надо смотреть на количество больных депутатов, тех, кто находится на самоизоляции. Очевидно, в понедельник модель работы будет совместно найдена", - сказала депутат.

Коронавирус в руководстве Верховной Рады

11 ноября Дмитрий Разумков заявил, что заболел COVID-19.

12 ноября Руслан Стефанчук сообщил, что также получил положительный тест на коронавирус.

Следующая неделя в парламенте является пленарной. В ситуации, когда заседания не могут вести ни Разумков, ни Стефанчук, эти обязанности переходят к заместителю председателя ВР Елене Кондратюк.

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Автор: Андрей Василюк