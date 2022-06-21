Новым омбудсменом может стать депутат Дмитрий Лубинец.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук предложил кандидатуру депутата Дмитрия Лубинца на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, вместо Людмилы Денисовой.

Об этом Стефанчук сообщил в Facebook.

"В соответствии с требованиями законодательства, внес предложение относительно кандидатуры народного депутата Украины Лубинца Дмитрия Валерьевича на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Верю, что его опыт на посту председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений, а также его профессиональные и человеческие качества создадут все необходимые предпосылки для выполнения в полном объеме полномочий, возложенных на Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека", - отметил Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, 31 мая Верховная Рада приняла решение об увольнении Людмилы Денисовой с должности Уполномоченного ВР по правам человека.

Лубінець входит в группу "За будущее" и является председателем Комитета ВР, в парламент он избирался в 2019 году как беспартийный самовыдвиженец по округу №60 (Донецкая область).

Вас также могут заинтересовать новости: