К отставке Зеленского призвал сенатор, который ранее считался большим симпатиком Украины.

Решение об отставке президента Украины должен принимать украинский народ. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью Fox News.

После ссоры Зеленского с Трампом в Овальном кабинете сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что теперь украинский президент должен подать в отставку.

"Я думаю, что Украина и Америка важны, но может ли достичь Зеленский договоренности с США после того, что произошло, я не знаю. (...) Зеленский ужасно вел себя на встрече, и я думаю, что убедить американский народ, что он является хорошим бизнес-партнером практически невозможно. Зеленский или должен уйти в отставку, или прислать того, с кем можно вести бизнес, или он должен измениться", - сказал сенатор.

Видео дня

На вопрос журналиста Fox News, не считает ли Зеленский нужным действительно подать в отставку, президент ответил следующее:

Это решение может принять только народ Украины

Ссора Зеленского и Трампа

Как писал УНИАН, после ссоры в Овальном кабинете Дональд Трамп написал в соцсети, что Зеленский еще не готов к миру и должен вернуться, когда будет готов.

Однако многие европейские лидеры наоборот выразили поддержку Украине и раскритиковали поведение именно амерканской стороны. В частности звучали обещания увеличить помощь Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: