Этот дешевый USB-C-кабель способен прослужить больше 6 лет: что показал тест

Покупатели в среднем оценивают его на 4,6 из 5 звезд, причем рейтинг основан более чем на 100 000 отзывов.

USB-C-кабели постоянно подвергаются нагрузке: их сгибают, перекручивают и резко выдергивают из разъемов, поэтому даже дорогие модели со временем могут выйти из строя. Чтобы проверить, какие аксессуары лучше выдерживают подобное обращение, эксперты Consumer Reports протестировали шесть популярных USB-A - USB-C-кабелей. Победителем неожиданно оказался недорогой Amazon Basics.

Кабель Amazon Basics выдержал более 11 500 сгибаний, прежде чем перестал работать. Consumer Reports подсчитали, что при условии примерно пяти сгибаний или перекручиваний в день такой кабель способен прослужить более шести лет.

Особенно интересно, что Amazon Basics использует обычную пластиковую оболочку без плетеной оплетки. При этом протестированные кабели Anker и Belkin, напротив, были оснащены плетеной оболочкой, которая обычно считается более надежным вариантом для защиты от повреждений. Более того, его цена составляет всего $4,50.

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Для сравнения, кабель Anker стоимостью около $10 пережил более 6500 сгибаний, а модель Belkin за $19 – свыше 6300. При аналогичной нагрузке этого должно хватить примерно на три года. Оба кабеля также поддерживают зарядку мощностью до 15 Вт, USB 2.0 и имеют сертификацию USB-IF, однако стоят значительно дороже победителя.

Остальные участники испытания показали куда более скромные результаты. Кабель бюджетной марки Walmart Onn выдержал 1656 сгибаний, Samsung – около 925, а Bytech – всего 710. Таким образом, разница между лидером и некоторыми участниками оказалась многократной.

При этом у Anker есть небольшое преимущество по отзывам покупателей: его средняя оценка на Amazon составляет 4,7 балла, тогда как Belkin и Amazon Basics получили по 4,6.

При этом у победителя есть существенный недостаток: это далеко не самый современный кабель. Он ограничен мощностью зарядки 15 Вт и скоростями USB 2.0, поэтому для быстрой зарядки смартфонов или передачи больших файлов лучше искать более производительные USB-C-модели. Тем не менее для обычной зарядки его более чем достаточно.

Есть и еще один важный нюанс: Consumer Reports проводила этот тест еще в декабре 2023 года, причем проверялись только кабели USB-A – USB-C. В 2026 году стали популярнее USB-C – USB-C, которые поддерживают более высокие скорости и мощность. Поэтому результаты тестов не обязательно отражают характеристики современных моделей, но наглядно показывают, что высокая цена и известный бренд вовсе не гарантируют максимальную долговечность.

В 2026 году USB‑C стал стандартом для большинства смартфонов и гаджетов, но далеко не каждый кабель сможет предложить быструю зарядку – даже если физически он подходит к разъему. Вот как определить, поддерживает ли ваш USB‑C кабель быструю зарядку.

Ранее эксперты протестировали 33 популярных смартфона и определили самые быстрые по зарядке. Лучшим по совокупным результатам неожиданно оказался iPhone 17 Pro.

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