Уиткофф рассказал, чего удалось добиться в ходе визитов в Киев и Москву

В частности, Уиткофф заявил о прогрессе в подготовке трехсторонней встречи между Украиной, США и Россией.

Специальный представитель президента США Стив Уиткофф заявил о существенном прогрессе, которого удалось достичь в ходе его визитов в Украину и Россию вместе со Джаредом Кушнером. Об этом говорится в заявлении, опубликованном Виткоффом в социальной сети X.

"По поручению президента Трампа участники переговоров посетили Москву и Киев, чтобы содействовать вспомогательному диалогу по прекращению российско-украинской войны", – говорится в сообщении.

Также Уиткофф отметил, что россияне и украинцы согласились на трёхдневное прекращение воздушных ударов по столицам обеих стран, чтобы дать возможность провести встречи с американской делегацией.

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Стив Уиткофф, Джаред Кушнер и другие американские чиновники из Совета по национальной безопасности, Государственного департамента и Министерства финансов США встретились как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским с целью обсуждения предложений каждой стороны. В Киеве к обсуждениям также присоединились советники по вопросам национальной безопасности из Великобритании, Германии и Франции для сотрудничества в дальнейшем.

"Был достигнут существенный прогресс, в том числе в подготовке к проведению дополнительных трехсторонних переговоров. Президент Трамп прилагает все усилия, чтобы положить конец убийствам и достичь прочного и устойчивого мира", – говорится в заявлении Уиткоффа.

Визиты Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев - что известно

Как сообщал УНИАН, 5 сентября представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Москву для встречи с инициатором войны Владимиром Путиным, а 6 сентября – прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Кушнера, за кулисами предпринимаются усилия, чтобы попытаться создать надлежащие условия для заключения соглашения о прекращении войны. Впрочем, пока условия мирного соглашения не согласованы и сам документ не заключен, говорить о том, когда наступит мир, – преждевременно.

По мнению Уиткоффа, без диалога с Россией очень мало шансов на мирное урегулирование.

Представители Трампа видят свою роль в том, чтобы свести Украину и Россию к переговорам, сузить круг проблемных вопросов и наладить каналы коммуникации.

По словам Зеленского, в ходе переговоров с Кушнером и Уиткоффом было озвучено "несколько действительно новых идей" в контексте развития дальнейшей дипломатии, но он не раскрыл подробностей.

Как отметил президент Украины, у нашего государства сейчас есть два плана действий на ближайшие месяцы. План "А" – попытки ускорить дипломатические процессы для ослабления российского террора. И план "Б" – усиливать защиту Украины за счет развития собственной системы противоракетной обороны и массового производства средств для перехвата реактивных дронов.

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