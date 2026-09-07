'Рассвет' должен превратиться в 'закат': в ГУР рассказали, насколько РФ отстает от Starlink

Он отметил, что пока у россиян спутников недостаточно, а эффективность низкая.

Россия запустила 32 спутника сети "Рассвет", которую они считают аналогом Starlink, но этого недостаточно, поэтому они малоэффективны. Об этом заявил в интервью "Укринформу" начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко.

"Мы знаем, что сегодня россияне пытаются выводить спутники на орбиту. Но пока их недостаточно, а эффективность низкая. Мы знаем об этой проблеме. Приведу такие цифры. На сегодняшний день Российская Федерация запустила 32 спутника. Не будем уже вдаваться в детали, на каких орбитах они находятся, с какой периодичностью и над какими регионами Украины работают", - отметил он.

При этом для сравнения он напомнил, что спутников Starlink запущено на орбиту – более 12 тысяч. Также ежемесячно Илон Маск добавляет ещё примерно по 200. Поэтому нужно понимать соотношение этих цифр.

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"Мы над этим работаем. Российский "Рассвет" должен превратиться в "закат", - подчеркнул Иващенко.

Спутники РФ - что известно

Как сообщал УНИАН, бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, эксперт, который до недавнего времени отвечал в космическом ведомстве за направление анализа и прогнозирования космической деятельности, Андрей Колесник сообщил агентству, что украинский удар по космическому центру "Прогресс" в Самаре, где собирают ракеты-носители для запуска спутников группировки "Рассвет", сдвинул сроки реализации российской программы. В то же время говорить о её провале пока рано.

Он отметил, что первую партию спутников запустили в конце марта 2026 года. Они в основном достигли высоты чуть более 500 километров, хотя изначально речь шла о 800 км. По его словам, один спутник из этой партии сошел с орбиты и сгорел в верхних слоях атмосферы, а еще несколько не смогли подняться на запланированную высоту, однако все еще могут работать.

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