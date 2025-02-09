Если Путина не остановить, он пойдет дальше на "Литву, Латвию, Эстонию, Польшу", заявил президент.

Президенту США Дональду Трампу нужно не просто закончить войну в Украине, ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов снова напасть, это в интересах всего Запада. Это значит, что Украине необходимы гарантии безопасности, иначе замороженный конфликт приведет к тому, что Путин вернется со своей агрессией и не остановится, а Запад проиграет. Уверенность в этом высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для ITV News, отвечая на вопрос о справедливом мире.

"Это будет поражение абсолютно для всех… Для нас очень важно, и для Трампа: ему нужно не просто закончить войну. Ему нужно сделать так, чтобы у Путина не было шансов прийти снова с войной против нас. Мне кажется, это самое главное. И это должны признать все, тогда это победа. И это то, над чем нам всем нужно работать, потому что Путин не хочет завершения войны. И когда кто-то очень не хочет завершения войны, нельзя с ним просто пойти на какой-то полушаг, потому что он его потом использует", - заявил Зеленский.

Отвечая на вопрос о вероятности предложения Трампом неприемлемой сделки, Зеленский подчеркнул, что Украина не может быть в противостоянии с США:

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"Это невыгодно нам, стране, которая в войне, и это невыгодно Трампу, который является президентом сильной Америки, ему невыгодна победа Путина. Если будет противостояние позиций Украины и Америки, я не хочу даже об этом думать, то от этого выиграет только Путин. Победа Путина - проигрыш западного мира. И Европы, и Америки. И он никогда не остановится".

По его словам, если Путина не остановить, он пойдет дальше на "Литву, Латвию, Эстонию, Польшу".

"Даже Венгрия, которая балансирует между Украиной и Россией, не знает до конца, куда пойдет дальше Путин… Он пойдет дальше, это его цель - вернуть Советский Союз, влияние Российской империи на мир, вернуть те времена. И даже еще сделать какой-то прыжок в истории России", - заявил Зеленский.

Он акцентировал, что нужны такие договоренности и гарантии безопасности, при которых россияне не смогут продолжать воевать: "И это очень реально, я в этом уверен".

Зеленский добавил, что подготовленный Украиной "план победы" - это фундаментальные документы, которые могут быть основой для плана Трампа:

"В "плане победы" выписано, что такое справедливый мир для Украины, основываясь на международном праве. И безусловно любой план, если он принесет 10%, 20%, 30% от базиса справедливого мира, - это нормальные шаги вперед. Но я уверен, что мы не можем говорить о справедливом мире, пока зло не наказано".

Мирный план Трампа по Украине - что сообщалось

Напомним, по информации некоторых СМИ, мирный план Трампа по прекращению войны в Украине включает "потенциальное замораживание конфликта", а также "оставление оккупированной российскими войсками территории в неопределенном состоянии"

Вместе с тем акцентировалось, что при этом Украине будут предоставлены гарантии безопасности, которые смогут исключить новые нападения Москвы.

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