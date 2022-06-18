16 июня Киев посетили лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии, а 17 июня - премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Визиты европейских лидеров в Киев свидетельствуют о том, что активный уровень поддержки Украины сохраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко во время информационного телемарафона.

"Все эти визиты в разных формах, в разных направлениях, свидетельствуют об одном и том же: активный уровень поддержки Украины сохраняется, работает", - сказал он.

Фесенко добавил, что визит лидеров стран Европейского союза важен для Украины с точки зрения решения таких вопросов, как предоставление статуса кандидата в члены ЕС, экономическая поддержка, содействие в экспорте зерна и мирное урегулирование.

По словам эксперта, визит премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона направлен в основном на решение вопросов в сфере безопасности.

"Главный приоритет – вопросы безопасности: помощь Украине в военно-техническом плане, реакция на проблемы и потребности Украины в этом смысле. Очень важно, что после этого визита Борис Джонсон будет участвовать в саммите стран НАТО и в саммите "Большой семерки". И именно там он может выступать в роли адвоката или представителя интересов Украины", - отметил Фесенко.

Как сообщал УНИАН, 16 июня Киев посетили лидеры Германии, Франции, Италии и Румынии, а 17 июня - премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.

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