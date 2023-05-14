Это будет вторая поездка Владимира Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны.

В воскресенье, 14 мая, президент Украины Владимир Зеленский, который находится с официальным визитом в Германии, может также посетить Францию, пишет французское издание BFMTV со ссылкой на источники.

По информации СМИ, визит главы государства во французскую столицу ожидается в конце дня.

Если визит будет осуществлен, это будет вторая поездка Владимира Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны, развязанной Россией против нашей страны. Первая такая поездка состоялась в мае текущего года, тогда президент Франции Эммануэль Макрон принимал украинского лидера в Елисейском дворце вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Обновлено (18:12): Издание Le Figaro со ссылкой на источники информирует, что в парижском аэропорту Велизи-Вилакубле Зеленского должны встретить премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел Катрин Колонна.

По информации СМИ, Зеленский также встретится с президентом Макроном в Версальском дворце. Встреча, как ожидается, состоится ранним утром, после чего короткий визит Зеленского в страну будет завершен.

Визит Зеленского в Европу-что надо знать

В субботу, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Италию, где состоялась встреча с итальянскими президентом Серджо Матареллой и премьером Джорджей Мэлони. Во второй половине он совершил визит в Ватикан, где его принял на аудиенции Папа Римский Франциск.

Вечером в субботу Зеленский прибыл в Германию. В воскресенье уже состоялась его встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Также сегодня в немецком Аахене Зеленскому вручают международную премию имени Карла Великого.

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