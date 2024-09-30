Глава МИД выразил благодарность Венгрии за всестороннюю помощь, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украина ожидает от Венгрии поддержки своих мирных инициатив. Об этом во время встречи с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Андрей Сибига, сообщается на сайте МИД.

Согласно сообщению, министры обсудили развитие отношений между Украиной и Венгрией, российскую агрессию против Украины, пути достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира для Украины на основе формулы мира и устава ООН, а также привлечение России к ответственности за совершенные преступления. Сибига, в частности, подчеркнул, что свои первые зарубежные визиты в должности министра иностранных дел воюющей страны он осуществляет именно к ближайшим западным соседям Украины.

"Это видение президента Зеленского, которое основывается на стремлении к взаимопониманию с соседями ради достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине и всей Европе. Именно поэтому важно развивать украинско-венгерские отношения на основе взаимного уважения, понимания национальных интересов друг друга и восприятия Украины как будущего члена ЕС и НАТО", - подчеркнул чиновник.

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Он также проинформировал коллегу о ситуации на фронте и на временно оккупированных территориях, а также выразил благодарность Венгрии за всестороннюю помощь - в частности, за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, принятие 14 пакетов санкций ЕС против России и гуманитарную помощь:

"Мы приветствуем участие венгерской стороны в проектах по восстановлению Украины, поддержку украинцев в Венгрии, а также лечению раненых военнослужащих и обучение военных медиков и взрывотехников. Ценим присоединение официального Будапешта к Коалиции по противоминной деятельности".

Сибига также приветствовал открытие в Венгрии первой двуязычной украинско-венгерской школы для украинских детей и отметил, что ее основание стало возможным благодаря договоренностям между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Кроме того, дипломат подтвердил взятые Украиной обязательства по обеспечению прав лиц, принадлежащих к венгерской национальной общности и подчеркнул, что сегодня этнические венгры защищают Украину с оружием в руках на фронте и самоотверженно поддерживают Украину в тылу.

"Для украинского народа это лучшее свидетельство, что украинцы и венгры равны в защите своей свободы и жизни. Венгры Украины являются неотъемлемой и равноправной частью украинской политической нации и ключевым мостом взаимопонимания между нашими государствами", - отметил министр.

Отношения Венгрии и Украины - последние новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициирует "мирный" саммит между Украиной и Россией. Об этом пишет Die Weltwoche.

По данным издания, на прошлой неделе в Нью-Йорке за кулисами ООН Орбан провел "интенсивные" переговоры с лидерами Китая и Бразилии, чтобы инициировать мирный саммит между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским правителем Владимиром Путиным.

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