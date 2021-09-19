В ходе выступления бывшего президента Петра Порошенко на Кулиш-Фесте в Днепре, который прошел в субботу, 18 сентября, группа присутствующих на мероприятии ветеранов АТО/ООС и активистов выкрикивала оскорбительные для бывшего главы государства лозунги.

Об этом сообщил один из Telegram-каналов, передают Факты.

"Вчера Петр Порошенко приехал в Днепр, но что-то пошло не так…На выступление экс-президента пришли ветераны и активисты и четко показали, что думают о действиях Порошенко", - написал канал, опубликовав видео инцидента.

На видео группа лиц, как в военной форме, так и в гражданской одежде, скандирует "Ты не гетьман, ты – ху*ло".

Напомним, в мае журналисты опубликовали записи разговоров якобы лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука с террористами и властями России за четыре года. В частности, на них якобы Медведчук говорит, что регулярно встречается с Порошенко, в том числе по бизнес-вопросам.

Автор: Иван Бойко