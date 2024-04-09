Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование только 14 человек, а это меньше, чем 10 процентов от общей численности всего коллектива.

По состоянию на сегодня по представлению Министерства культуры и информационной политики Украины статус забронированных по всей стране получили лишь 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

Об этом говорится в разъяснении МКИП по бронированию работников предприятий, учреждений и организаций в сфере культуры и медиа. "Эти люди критически важны для своих предприятий. Обязанность власти - обеспечить хотя бы минимальную способность функционирования каждого учреждения культуры, которое, несмотря на вызовы войны, не прекратило свою деятельность, а ответственно выполняет свою художественную мобилизационную задачу", - отмечают в министерстве.

При этом отмечают, что хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа - это неуважение к людям, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значения культуры в воюющей стране.

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"Как можно делать выводы о важности учреждения культуры только по его названию? Государственное предприятие "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины" - это профессиональный коллектив высококлассных мастеров своего дела. Это единственное заведение, которое проводит спектакли в самых отдаленных территориальных общинах, куда трудно добраться, где люди не имеют возможности посещать культурные мероприятия", - отмечают в МКИП.

Отмечается, что специфика работы этого коллектива - это постоянные гастроли по всей территории Украины, пребывание в командировке 11 месяцев в году, выезды на деоккупированные территории, показ спектаклей в госпиталях, в укрытиях, неприспособленных помещениях. "За 2023 год коллективом было проведено 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей в 17 областях Украины. За 2 месяца 2024 года уже проведено 182 спектакля в 14 областях", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование лишь 14 человек, а это меньше, чем 10 процентов от общей численности всего коллектива. Также сказано, что 8 работников Дирекции передвижных цирковых коллективов Украины сегодня защищают Родину в составе ВСУ.

В МКИП отмечают, что бронирование работников медиа является важным, потому что во время войны враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь, а украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины.

В министерстве отмечают, что в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных во время действия военного положения, после получения статуса критически важного заведением в министерство предоставляется список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период военного положения. Количество таких лиц не может превышать 50% от общего количества военнообязанных работников предприятия.

Эти материалы по бронированию военнообязанных работников направляются для согласования в Генеральный штаб ВСУ. Окончательное решение о бронировании по каждому отдельному лицу принимает Минэкономики.

В МКИП отмечают, что бронируют работников всех учреждений, которые формируют систему культуры и медиа. Это в том числе артисты театров, филармоний и цирков также. Это очень незначительное количество людей, но это позволяет сохранить сферу от упадка.

Бронь от мобилизации: последние новости

Как известно, после обнародования информации о том, кому предоставляется бронь при мобилизации, больше всего насмешек было в социальных сетях в отношении Государственного предприятия "Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины".

Сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин в ближайшее время разработает более справедливое постановление о бронировании, а также определит перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

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