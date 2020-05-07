"Будет довольно насыщенно": в "Слуге народа" рассказали, что будут рассматривать на следующем заседании ВР
На внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая будет предложено рассмотреть 26 вопросов повестки дня.
Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.
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"Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня уверена, что будет 150 подписей. Заседание будет довольно насыщенным. В повестке дня 26 вопросов - от разных комитетов", - написала она .
По ее словам, речь идет, в частности о "банковском" законопроекте. Ожидается, заметила она, что финальная сравнительная таблица к нему будет в десятки раз меньше, чем оригинальная.
Также будет рассматриваться законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными COVID-19.
"Это означает, что вознаграждение, которое на руки получают медики, задействованные в борьбе с инфекцией, дополнительно возрастет за счет того, что государство не будет облагать налогом их зарплаты и премии", - пояснила Кравчук.
Кроме того, сообщила она, будет рассматриваться законопроект №2166, которым ФЛП пенсионного возраста освобождаются от уплаты ЕСВ, а также те предприниматели, которые работают в сфере науки, литературы, культуры и медицины.
В повестке дня также будет законопроект об оборонных закупках.
Кравчук отметила, что еще один вопрос будет касаться особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении: "Это обещанные изменения в так называемый закон "о поправочном спаме ". Например, он ограничивает срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок".
Кроме того, планируется рассмотреть законопроект об оптимизации сети и функционировании ЦПАП.
"Он содержит сразу несколько революционных положений. Например, люди смогут получать некоторые документы из ЦПАП почте. То есть не нужно будет приходить туда несколько раз, чтобы получить справку", - пояснила депутат и добавила, что также будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг , которым можно будет пользоваться даже через смартфон.
Также будет рассматриваться законопроект №3297, который запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после его завершения.
В повестке дня также планируется законопроектом №3322, которым предлагается на период действия карантина ввести механизм, позволяющий уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут сейчас выполнять свои обязательства перед кредиторами.
"Есть в повестке дня и законопроект о поддержке креативной индустрии, соавтором которого я также являюсь. Документ, к примеру, предлагает, что учреждение культуры может уменьшить плату за аренду имущества, если не было возможности использовать его из-за карантина. Или предусматривает компенсации за частичную безработицу работников культурной сферы", - рассказала Кравчук.
Также в повестке дня - доклад председателя Национального банка и Час вопросов к правительству: «Будем задавать вопрос премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезгружать медицинскую реформу".
Кроме того, Кравчук считает, что на внеочередном заседании должен быть рассмотрен проект постановления о внесении изменений в Календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады.
"С 18 мая парламент должен вернуться к полноценной работе с нормальным режимом пленарных заседаний", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".