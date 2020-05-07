"Будет довольно насыщенно": в "Слуге народа" рассказали, что будут рассматривать на следующем заседании ВР

Среди вопросов - законопроект о банковском регулировании, изменения в закон о борьбе с "поправочным спамом", доклад председателя НБУ, Час вопросов к правительству и проект постановления о возвращении Рады с 18 мая к работе в обычном режиме.

На внеочередном заседании Верховной Рады 13 мая будет предложено рассмотреть 26 вопросов повестки дня.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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"Готовимся к следующему внеочередному заседанию Верховной Рады. Оно должно состояться в среду, 13 мая. Сбор подписей уже начат и сегодня уверена, что будет 150 подписей. Заседание будет довольно насыщенным. В повестке дня 26 вопросов - от разных комитетов", - написала она .

По ее словам, речь идет, в частности о "банковском" законопроекте. Ожидается, заметила она, что финальная сравнительная таблица к нему будет в десятки раз меньше, чем оригинальная.

Также будет рассматриваться законопроект, предусматривающий освобождение от налогообложения врачей, работающих с больными COVID-19.

"Это означает, что вознаграждение, которое на руки получают медики, задействованные в борьбе с инфекцией, дополнительно возрастет за счет того, что государство не будет облагать налогом их зарплаты и премии", - пояснила Кравчук.

Кроме того, сообщила она, будет рассматриваться законопроект №2166, которым ФЛП пенсионного возраста освобождаются от уплаты ЕСВ, а также те предприниматели, которые работают в сфере науки, литературы, культуры и медицины.

В повестке дня также будет законопроект об оборонных закупках.

Кравчук отметила, что еще один вопрос будет касаться особой процедуры рассмотрения законопроектов во втором чтении: "Это обещанные изменения в так называемый закон "о поправочном спаме ". Например, он ограничивает срок действия этого закона, увеличивает нижнюю границу применения особой процедуры с 500 до 1000 поправок".

Кроме того, планируется рассмотреть законопроект об оптимизации сети и функционировании ЦПАП.

"Он содержит сразу несколько революционных положений. Например, люди смогут получать некоторые документы из ЦПАП почте. То есть не нужно будет приходить туда несколько раз, чтобы получить справку", - пояснила депутат и добавила, что также будет создан Единый государственный веб-портал электронных услуг , которым можно будет пользоваться даже через смартфон.

Также будет рассматриваться законопроект №3297, который запрещает банкам взимать неустойку, штрафы, пеню за просрочку платежей по кредитам в период действия карантина и в 30-дневный период после его завершения.

В повестке дня также планируется законопроектом №3322, которым предлагается на период действия карантина ввести механизм, позволяющий уберечь от банкротства предприятия, которые по объективным причинам не могут сейчас выполнять свои обязательства перед кредиторами.

"Есть в повестке дня и законопроект о поддержке креативной индустрии, соавтором которого я также являюсь. Документ, к примеру, предлагает, что учреждение культуры может уменьшить плату за аренду имущества, если не было возможности использовать его из-за карантина. Или предусматривает компенсации за частичную безработицу работников культурной сферы", - рассказала Кравчук.

Также в повестке дня - доклад председателя Национального банка и Час вопросов к правительству: «Будем задавать вопрос премьер-министру, министрам о том, каким образом Украина будет преодолевать экономический кризис и перезгружать медицинскую реформу".

Кроме того, Кравчук считает, что на внеочередном заседании должен быть рассмотрен проект постановления о внесении изменений в Календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады.

"С 18 мая парламент должен вернуться к полноценной работе с нормальным режимом пленарных заседаний", - добавила заместитель председателя фракции "Слуга народа".