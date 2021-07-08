Шуфрич уже не впервые становится фигурантом политических скандалов.

Депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук после медийного скандала с нардепом от ОПЗЖ Нестором Шуфричем пригрозила в следующий раз бить обидчиков по зубам.

Об этом она написала в своем Telegram утром 8 июля.

"Вчера вечером была на эфире у Василия Голованова. Там был господин Нестор Шуфрич из ОПЗЖ. В дискуссии он опустился до того, что начал передразнивать меня, используя мою фамилию. Должна публично предупредить господина Шуфрича и подобных ему "джентльменов": еще раз так поступите в эфире, я встану, подойду и дам в зубы. В прямом эфире. Не советую проверять", – отреагировала она.

В ответ Нестор Шуфрич, реагируя на угрозу Верещук, сказал: "Пусть подойдет и даст". Затем депутат добавил, что ему нечего комментировать.

Читайте такжеСуд рассматривает продление меры пресечения Медведчуку (онлайн-трансляция)Нардепы поспорили в вечернем эфире телеканала Украина-24 в среду. Спор начался после слов Шуфрича в адрес коллеги по парламенту, которую он призвал "не верещати": "Ирина, я прошу вас, я сейчас снова буду вспоминать неудобное для вас слово. Не перебивайте! Не визжите (не верещіть – ред.), я прошу вас, я знаю, что у вас очень красивая фамилия. Но не надо визжать, когда я говорю".

А Верещук призвала Шуфрича вести себя корректно: "Просто возьмите себя в руки и не истерите. У нас либо есть дискуссия, либо ее нет. Я вас прошу, спокойно. Мне кажется, я вашу фамилию никогда не обыграю".

Ранее Шуфрич с трибуны Верховной Рады "послал" по-венгерски нардепа и председателя Закарпатской организации "Слуги народа" Николая Тищенко.

До этого депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук гневно отреагировал на заявление представителя Шуфрича относительно агрессии России на Донбассе – нардеп от ОПЗЖ едва не получил в лицо.

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Автор: Яна Ставская