Шуфрич начал поощрять Камельчука подойти к нему и выяснить вопрос.

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук гневно отреагировал на заявление представителя от ОПЗЖ Нестора Шуфрича относительно агрессии России на Донбассе.

Конфликт между депутатами произошел в прямом эфире программы на Украина 24.

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"Во времена Ющенко и Тимошенко россияне не нападали на Украину. Значит они умели... Да молчите уже! (на адрес Камельчука) Они умели говорить так, что у Путина в мыслях не было нападать на Украину", – заявил Шуфрич.

После этого Камельчук отметил, что до 2017 года российская энергетическая система зависела от украинской, поскольку газ из РФ продавался через Украину в Европу.

Шуфрич это ответил: "Человек проявляет слабость, у него недержание какое-то, я же говорю, памперс ему нужен".

Камельчук предупредил, что "сейчас перейдет на личности", а его оппонент начал "слугу" поощрять: "Да пожалуйста! Только давай не на словах, а на деле, встань и переходи! Встань и переходи! Что ты там мяукаешь, сидишь в кресле".

"Слуга" пытался подойти к депутату ОПЗЖ, но их разнял ведущий.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Яна Ставская