Стороны обсудили достижения в реформе прокуратуры и сотрудничество для предотвращения нарушений прав человека.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Страсбурге встретилась с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и президентом Европейского суда по правам человека Роберто Спано.

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Отмечается, что во время встречи с генсеком Совета Европы на высшем уровне стороны обсудили достижения в реформе прокуратуры, в том числе по кадровой перезагрузке и восстановления органов прокурорского самоуправления, а также закладка фундамента для начала работы соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров.

Генпрокурор поблагодарила Совет Европы за помощь в трансформациях институции и внедрении лучших международных практик. В частности, за содействие в разработке первой в истории Стратегии развития прокуратуры, участие в разработке Концепции развития уголовной юстиции и органов правопорядка и экспертной поддержке ряда законодательных инициатив. Сейчас важным этапом в развитии прокуратуры является сохранение и защита результатов недавно проведенной реформы.

"Офисом генерального прокурора совместно с международными партнерами, в частности при поддержке Совета Европы, разработан проект нового Кодекса профессиональной этики и поведения прокуроров и другие важные документы, а также проводится работа над совершенствованием дисциплинарной процедуры. Это репутационный указатель для прокуроров. Также мы прилагаем максимум усилий для обеспечения как институциональной независимости прокуратуры, так и независимости и самостоятельности каждого прокурора. Общество хочет видеть прокуратуру честной, независимой и эффективной, доверие людей – это залог успеха. Украинская прокуратура открыта к сотрудничеству и перенятие опыта. Институт европейского образца – амбициозная цель, к которой мы уже уверенно идем", – поделилась генеральный прокурор.

Стороны обсудили тему активизации борьбы с коррупцией, а Ирина Венедиктова рассказала также о других важных направлениях развития и работы органов прокуратуры Украины.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич заявила о готовности дальнейшей поддержки украинской прокуратуры в реформировании.

Во время встречи с президентом ЕСПЧ Роберто Спано стороны обсудили сотрудничество для предотвращения нарушений прав человека, а также обеспечения реагирования на случаи ненадлежащего обращения работниками правоохранительных органов.

Ирина Венедиктова рассказала, что внимание украинской прокуратуры сконцентрирована на противодействия нарушениям основополагающих прав и свобод человека, запрет пыток, контроле за созданием надлежащих условий содержания в местах несвободы, обеспечении надзора за соблюдением законов во время проведения досудебного расследования в уголовных производствах по фактам ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей.

"Украина – один из антилидеров по жалобам граждан в ЕСПЧ и нам важно изменить эту ситуацию. В структуре Офиса генерального прокурора действует специализированное подразделение, которое призвано противодействовать нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах. Совместно с Уполномоченным по делам ЕСПЧ мы доработали проект Стратегии предотвращения и противодействия пыткам в системе уголовной юстиции на период 2021-2023 годы и соответствующий операционный план. Также мы организовали изучение уголовных производств, которых констатирована неэффективность расследования. По его результатам отменены постановления о закрытии производств, даны указания и мы контролируем их выполнение", - отметила генпрокурор.

По ее словам, сейчас удается выявлять гораздо больше фактов ненадлежащего обращения со стороны правоохранителей. Ирина Венедиктова также отметила, что сейчас активизирована работа органов прокуратуры по контролю за условиями содержания заключенных.

Также Генпрокурор акцентировала на важности сотрудничества с Европейским судом по правам человека в сфере противодействия нарушениям прав граждан на Донбассе и в Крыму.

"В производстве Европейского суда по правам человека сейчас находятся 4 межгосударственных дела Украины против России. Мы координируем усилия с Министерством юстиции Украины и Министерством иностранных дел для эффективного представительства государства в международных судебных инстанциях", - отметила Ирина Венедиктова.

Президент ЕСПЧ, в свою очередь, отметил важность реформы прокуратуры, которая состоялась, и потребности судебной реформы в Украине. По мнению Роберто Спано, верховенство права в государстве невозможно без коренных изменений и гарантий независимости судей и их высоких этических норм.

Автор: Иван Бойко