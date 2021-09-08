Стороны обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшее взаимодействие по делу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова встретилась с представителями Государственной прокуратуры Королевства Нидерланды: генеральным прокурором Тэо Хофстее и заместителем генерального прокурора и руководителем совместной следственной группы в деле по факту сбития Боинга рейса МН17 Дигной ван Бутцелар.

Как сообщает Офис генпрокурора, сейчас Венедиктова находится с рабочей поездкой в Гааге.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы международно-правового сотрудничества между органами прокуратурами Украины и Нидерландов и дальнейшее взаимодействие по делу.

В соответствии с Соглашением о создании Совместной следственной группы лидером JIT определено Королевство Нидерланды, которое координирует действия ее национальных частей.

В начале сентября 2021 года в состав совместной следственной группы внесены изменения – состав украинской части JIT возглавила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Для меня это огромная ответственность, ведь результатов расследования по делу сбития самолета в небе над Донбассом ожидает весь мир. Благодаря усилиям Совместной следственной группы уже удалось установить 4 человек, которые обвиняются в совершении этого преступления. Установление остальных причастных к этому трагическому событию продолжается, и участники JIT работают для привлечения к ответственности всех виновных. Мы очень ценим наше сотрудничество во имя справедливости", – подчеркнула Венедиктова.

На этой неделе в комплексе юстиции "Схипхол" начался очередной блок слушаний по делу МН17 – в окружном суде Гааги слово имеют родственники погибших. Ирина Венедиктова посетит судебное заседание в четверг.

"Судебные процессы относительно преступлений, совершенных в Украине в условиях вооруженного конфликта – чрезвычайно важны. Мы внимательно следим за ходом слушаний по делу трагического рейса МН17. Также с нетерпением ожидаем решения Международного уголовного суда о начале полноценного расследования военных преступлений на Донбассе и в Крыму. Кроме этого, для нас большую роль играют также решения национальных судов других государств в отношении наемников, которые воевали на Востоке Украины и квалификация их действий как террористических. Только в эти дни в Чехии были вынесены важные приговоры по лишению свободы ее граждан за участие в боевых действиях. Расследование всех военных преступлений и преступлений против человечности для нас чрезвычайно важный вызов. Несмотря на отсутствие доступа к территории их совершения, мы двигаемся и на национальном, и на международном уровне", – отметила Венедиктова.

Генеральный прокурор Королевства Нидерланды Тэо Хофстее и руководитель совместной следственной группы по делу МН17 Дигна ван Бутцелар также отметили чрезвычайную международную важность расследования сбития малайзийского Боинга и поблагодарили украинским правоохранителям за плодотворное сотрудничество.

Венедиктова добавила, что сейчас при Офисе генпрокурора формируется Международный совет экспертов по вопросам преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта и Украине нужна поддержка нидерландских партнеров и коллег по привлечению специалистов из международного гуманитарного права, международного уголовного права и военных экспертов, которые постоянно будут работать с отечественными специалистами.

Автор: Катерина Шварц