По словам Костина, в среду состоится «онлайн-визит» экспертов этой комиссии по обращению президента Украины о состоянии антикоррупционного законодательства.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин сообщил, что до 9 декабря Венецианская комиссия даст свои выводы относительно последствий решений Конституционного суда, которые повлекли конституционный кризис в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на Согласительном совете лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Костин отметил, что «в среду состоится онлайн-визит экспертов Венецианской комиссии относительно обращения президента Украины, которое касается последствий решения КСУ».

«Я думаю, что эти выводы Венецианской комиссии, которые будут до 9 декабря приняты, также будут важными для парламента в разработке этих вопросов», - сказал он.

Зеленский обратился в Венецианскую комиссию

25 ноября президента Украины Владимир Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить конституционную ситуацию, вызванную решением Конституционного суда от 27 октября, и предоставить заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия.

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Автор: Надя Пришляк