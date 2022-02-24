Санкции введены против "Аэрофлота" и банка "ВТБ".

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом он заявил в обращении к Палате общин, сообщает Sky News.

Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине.

"Отвратительное и варварское действие Владимира Путина должно закончиться провалом", — добавил он.

Британский премьер объявил, что его страна предпримет такие 10 мер:

Заморозка активов всех крупных российских банков. Немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.

На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.

Введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России.

Ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторых самолетов". По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании "Аэрофлот" будет запрещена робота в Великобритании.

Немедленно приостановит использование экспортных лицензий в Россию - например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков.

"В считанные дни" примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию.

Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании.

Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT.

Распространит этот полный комплекс мер на Беларусь.

Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании.

Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом РФ Владимиром Путиным ("демилитаризацию и денацификацию" Украины) абсурдным.

"Фактически он обрушивает всю мощь своей военной машины на свободного и мирного соседа в нарушение своего собственного неявного обещания и всех принципов цивилизованного поведения между государствами. ... Он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук. Я прихожу к выводу, что Путин всегда был полон решимости атаковать своего соседа, что бы мы ни делали", - говорит Джонсон.

Он назвал Путина "кровавым агрессором с верой в имперские завоевания".