Джонсон объявил, что Великобритания вводит “самый большой и жесткий” пакет санкций против РФ / фото REUTERS

Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.

Об этом он заявил в обращении к Палате общин, сообщает Sky News.

Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине.

"Отвратительное и варварское действие Владимира Путина должно закончиться провалом", — добавил он. 

Британский премьер объявил, что его страна предпримет такие 10 мер: 

  • Заморозка активов всех крупных российских банков. Немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.
  • На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.
  • Введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России.
  • Ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторых самолетов". По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании "Аэрофлот" будет запрещена робота в Великобритании.
  • Немедленно приостановит использование экспортных лицензий в Россию - например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков. 
  • "В считанные дни" примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию. 
  • Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании.
  • Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT. 
  • Распространит этот полный комплекс мер на Беларусь. 
  • Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании.

Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом РФ Владимиром Путиным ("демилитаризацию и денацификацию" Украины) абсурдным. 

"Фактически он обрушивает всю мощь своей военной машины на свободного и мирного соседа в нарушение своего собственного неявного обещания и всех принципов цивилизованного поведения между государствами. ... Он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук. Я прихожу к выводу, что Путин всегда был полон решимости атаковать своего соседа, что бы мы ни делали", - говорит Джонсон.

Он назвал Путина "кровавым агрессором с верой в имперские завоевания". 