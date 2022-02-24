Премьер-министр Великобритании объявил о новых санкциях против России в ответ на вторжение в Украину.
Об этом он заявил в обращении к Палате общин, сообщает Sky News.
Джонсон заявил, что Великобритания сделает все возможное, чтобы оказать поддержку Украине.
"Отвратительное и варварское действие Владимира Путина должно закончиться провалом", — добавил он.
Британский премьер объявил, что его страна предпримет такие 10 мер:
- Заморозка активов всех крупных российских банков. Немедленная заморозка активов ВТБ, активы которого составляют 154 млрд фунтов стерлингов.
- На следующей неделе примет закон, запрещающий всем российским компаниям привлекать финансирование на рынках Великобритании.
- Введет санкции против физических и юридических лиц и их дочерних компаний, в состав которых входит Ростех - крупнейшая оборонная компания России.
- Ограничит возможность приземляться в Великобритании "некоторых самолетов". По словам Бориса Джонсона, российской авиакомпании "Аэрофлот" будет запрещена робота в Великобритании.
- Немедленно приостановит использование экспортных лицензий в Россию - например, на электрические компоненты или детали военных грузовиков.
- "В считанные дни" примет закон, запрещающий экспорт широкого спектра высоких технологий в Россию.
- Ограничит сумму депозитов, которые граждане России смогут хранить на банковских счетах в Великобритании.
- Будет работать с союзниками по G7 и НАТО, чтобы закрыть доступ России к платежной системе SWIFT.
- Распространит этот полный комплекс мер на Беларусь.
- Разработает законопроект об экономических преступлениях, который примет меры против россиян, сберегающих средства в Великобритании.
Джонсон назвал предлог для вторжения, названный президентом РФ Владимиром Путиным ("демилитаризацию и денацификацию" Украины) абсурдным.
"Фактически он обрушивает всю мощь своей военной машины на свободного и мирного соседа в нарушение своего собственного неявного обещания и всех принципов цивилизованного поведения между государствами. ... Он никогда не сможет смыть кровь Украины со своих рук. Я прихожу к выводу, что Путин всегда был полон решимости атаковать своего соседа, что бы мы ни делали", - говорит Джонсон.
Он назвал Путина "кровавым агрессором с верой в имперские завоевания".