Верховный Суд Украины отправил на повторное рассмотрение дело в затянувшемся юридическом споре за активы украинской бизнес-империи "Континиум", одного из крупнейших игроков на топливном рынке Украины. Таким образом, своим Постановлением суд удовлетворил кассационную жалобу Татьяны Еремеевой, вдовы покойного бизнесмена и депутата Игоря Еремеева, которую она подала против народного депутата Степана Ивахива.

Как становится понятно из Постановления суда, суть спора заключается в соглашении о разделе имущества, заключенного Ивахивым и его бывшей женой в сентябре 2021 года. Татьяна Еремеева утверждала, что нардеп незаконно передал своей экс-жене корпоративные права на активы группы "Континиум" – компании, в которой 25% акций принадлежали покойному Еремееву. По мнению вдовы, этот шаг сделан для избежания распределения активов в пользу ее семьи.

Вынося решение о пересмотре дела, судебная коллегия основывалась на многочисленных процессуальных ошибках, допущенных во время предыдущих слушаний. В частности, в Постановлении отмечается, что Ивахив отказался предоставлять копию договора с женой, а судьи не приняли принудительных мер для получения этого документа. Кроме того, истребование договора у нотариусов не подтвердило существование официальных записей о его нотариальном удостоверении.

Видео дня

Суд также указывает на возможное злоупотребление правом со стороны Ивахива, отмечая, что такое поведение действительно может быть попыткой обойти правовые обязательства перед наследниками.

Сейчас дело возвращено на повторное рассмотрение с поручением проверить обстоятельства заключения договора и возможные манипуляции со стороны ответчика.

Напомним, основатель и совладелец топливно-промышленного холдинга "Континиум" Игорь Еремеев умер в 2015 году, не оставив завещания. После чего между его бывшими партнерами Степаном Ивахивым и Сергеем Лагуром с одной стороны и вдовой Татьяной Еремеевой с другой началась судебная тяжба за 25% долю И. Еремеева. Как утверждает вдова, бизнесмены пытаются присвоить эти активы и исключить его жену и детей из акционеров группы компаний WOG.

Бывшие партнеры Еремеева при этом заявляют, что доля акций покойного Еремеева перешла под их управление в рамках траста R&S Trust. Он якобы был основан самим Игорем Еремеевым и занимался акциями компаний Yudelle Asset Holdings и WOG Holding Ltd., которые возникли после реструктуризации WOG Group и переноса юрисдикции в Нидерланды и Британские Виргинские Острова. Однако, как отмечается в материале РБК-Украина, Лагур и Ивахив выкупили акции Игоря Еремеева, а не получили права управлять ими в рамках участия в трасте.