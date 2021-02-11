Сегодня делегаты партийного съезда «Слуги народа» выдвинули спортсмена Василия Вирастюка кандидатом в народные депутаты в округе №87.

Спортсмен Василий Вирастюк пояснил, что предложение о баллотировании в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе на Ивано-Франковщине получил от президента Владимира Зеленского.

Читайте также"Слуги народа" предлагают отменить штрафы за нарушение языкового законаКак передает корреспондент УНИАН, об этом Вирастюк сообщил на брифинге.

"В этом нет никакого секрета. Я вам могу четко сказать и не буду врать - это было предложение от президента Украины", - сказал Вирастюк.

Спортсмен отметил, что в течение последней недели встретился с президентом, после чего "он нашел отклик и пошел принимать решение".

Отвечая на вопрос журналистов, что он думает по поводу своего возможного оппонента - кандидата в народные депутаты в этом округе от партии "Европейская солидарность" Маруси Зверобой, Вирастюк сказал: "Я не думаю о Марусе Зверобой".

Также он добавил, что "не держал руку на пульсе" и не знает о ситуации относительно угроз Зверобой в адрес президента Зеленского.

Кроме этого, он рассказал, что был в гостях в Ивано-Франковской области и видел билборды со Зверобой.

"Я не знаю, или это реакция людей, или это реакция оппонентов, но все билборды, которые я видел (речь идет о билбордах Зверобой - УНИАН), были заляпаны краской», - сказал Вирастюк.

Кроме того, Вирастюк отметил, что не собирается в парламенте "просиживать штаны", а будет продолжать работать в проекте по реабилитации ветеранов, который называется "Игры непокоренных".

Что этому предшествовало

17 ноября Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата Зиновия Андреевича. Он входил во фракцию "Слуга народа", избирался в парламент в избирательном округе №87 Ивано-Франковской области.

На местных выборах, которые состоялись 25 октября 2020 года, Андреевич был избран на должность Надвирнянского городского головы Ивано-Франковской области.

Выборы на округе состоятся в воскресенье, 28 марта. На данном округе от партии "Европейская солидарность" будет баллотироваться волонтер Маруся Зверобой (Елена Беленькая), которую обвиняли в угрозах в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Также здесь будет баллотироваться от партии «За будущее» Александр Шевченко, от партии «Свобода» - экс-заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский.

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Автор: Надя Пришляк