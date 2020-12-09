На должность руководителя Днепропетровской облгосадминистрации согласована кандидатура Валентина Резниченко.

Кабинет министров Украины согласовал кандидатуру на должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

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На эту должность согласована кандидатура Валентина Резниченко.

Напомним, Резниченко в 2015 году около месяца занимал должность председателя Запорожской ОГА, а с конца марта 2015 года до конца июня 2019 года - председателя Днепропетровской ОГА.

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Автор: Леся Лещенко