По результатам проверки будет принято соответствующее решение, о котором проинформируют общественность дополнительно.

Служба безопасности Украины изучает публикацию сопредседателя депутатской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадима Рабиновича, где изображена карта Украины без Крыма.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

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В пресс-службе рассказали, что сейчас СБУ изучает и анализирует публикацию Рабиновича, в которую среди прочего добавлена фотография карты Украины без Крыма.

"О результатах проверки мы будем информировать дополнительно", - сказали в пресс-службе.

Что было ранее

На днях Рабинович в соцсетях опубликовал карту Украины без Крыма, на которой содержится якобы языковое разделение жителей Украины, которые разговаривают на украинском, русском и так называемым суржике – смеси обоих языков. Примечательно, что оккупированные территории Донбасса на карте обозначены как "ДНР" и "ЛНР".

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Автор: Дмитрий Хилюк