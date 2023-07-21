Посол был уволен на фоне спора между странами и неоднократных критических замечаний в сторону украинской власти.

Посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко уволили без объяснения причины. Это произошло после спора вокруг требований к украинскому президенту Владимиру Зеленскому быть более благодарным за западную военную помощь. Вместе с ожидаемым уходом с поста Бена Уоллеса, который на протяжении всей полномасштабной войны в Украине возглавлял британское министерство обороны, это символизирует значительные изменения во взаимоотношениях между Киевом и Лондоном, считает журналист The Guardian Патрик Винтур.

Он акцентирует, что публичная критика своего национального лидера, которую демонстрировал Пристайко, – очень необычное поведение для дипломата. Винтур также напоминает, что ранее Пристайко откровенно признавал, что украинское контрнаступление не было таким успешным, как некоторые надеялись.

"Мы пытаемся понять, где их защита слабее всего. Оно не такой зрелищное, каким хотели его видеть все, в том числе и украинцы", – говорил он.

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А ранее в этом году Пристайко вызвал волну возмущения, когда комментировал потери Украины. В интервью Newsweek заявил, что Украина несет "колоссальные потери" и теряет людей "налево и направо".

"Мы уже почти год на войне. Мы теряем людей налево и направо. Мы не объясняем, каковы потери среди военных и гражданских, но вы можете себе представить, что цифры огромные", – говорил Пристайко.

В одном из более поздних интервью он сказал, что от источников в высших эшелонах военного руководства Украины знает, что "потери большие, но не такие большие, как у россиян", и называл решение не афишировать их "разумным шагом".

Кроме этого, Пристайко предполагал, что на Украину, вероятно, будут оказывать давление, чтобы оккупированный Крым остался за Россией. Он также говорил, что освобождение Крыма – это то, о чем "придется дважды подумать".

Винтур констатирует, что напряжение в отношениях Украины с Западом возросло, в частности, на фоне саммита НАТО, перед которым Зеленский заявил, что было бы абсурдом, если бы Альянс не предоставил Украине какую-то дату или график, в соответствии с которым было бы предложено присоединиться к организации, и после которого было опубликовано коммюнике, которое не содержало четких условий для членства.

По мнению журналиста, Пристайко чувствовал, что отношениям между Украиной и ее ближайшим западным партнером – Великобританией – на фоне последних событий был нанесен ущерб, и это нужно исправить. А его увольнение, по убеждению Винтура, приведет к значительным изменениям в коммуникации между партнерами.

"Его увольнение вместе с ожидаемым уходом Уоллеса с поста министра обороны означает, что произойдут значительные изменения в ключевой части оси Великобритания-Украина в критическое для [украинского] наступления время", – считает журналист.

Увольнение Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании - что надо знать

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Он занимал эту должность с июня 2020 года. Перед этим был министром иностранных дел Украины.

Увольнение произошло после того, как посол публично раскритиковал Зеленского за его комментарии в сторону британского министра обороны.

В телеинтервью Sky News Вадим Пристайно поставил под сомнение уместность поведения Зеленского во время этого саммита НАТО в этом месяце. В частности, речь шла о замечании министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который предположил, что украинцы относятся к Западу, как к Amazon, и реакции украинского лидера на это.

Журналисты Sky News уточнили у Пристайко, есть ли намек на сарказм в обещании "каждое утро просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его", которое Зеленский дал в ответ на замечания министра. Посол ответил: "Я не думаю, что это здоровый сарказм. Мы не должны показывать россиянам, что между нами есть что-то такое. Они должны знать, что мы работаем вместе".

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