Сопредседателями объединения стали 5 народных депутатов.

В Верховной Раде создано межфракционное депутатское объединение "Крымская платформа".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков.

Он отметил, что сопредседателями объединения "Крымская платформа" являются народные депутаты Рустем Умеров (фракция "Голос"), Мустафа Джемилев (фракция "Европейская солидарность"), Ахтем Чийгоз (фракция "Европейская солидарность"), Елизавета Ясько (фракция "Слуга народа"), Вадим Галайчук (фракция "Слуга народа").

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Автор: Надя Пришляк