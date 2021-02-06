По словам министра культуры и информполитики, подобные центры существуют в разных странах.

В Украине будет создан Центр противодействия дезинформации для борьбы с манипуляциями и фейками, которые распространяет страна-агрессор.

Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в интервью изданию Obozrevatel.

«Если мы говорим о противодействии в виде публикаций, рассылки информации - работу в этом направлении мы начнем с создания Центра противодействия дезинформации ... Создание такого хаба помогло бы сосредоточить усилия по привлечению наших западных партнеров, опыта специалистов из стран, которые являются нашими союзниками, и позволило бы эффективно отрабатывать те манипуляции и фейки, которые запускает страна-агрессор. Поэтому создание Центра противодействия дезинформации - только начало», - сказал Ткаченко.

Он отметил, что подобные центры существуют в разных странах.

«На сегодняшний момент и в Брюсселе есть большой центр натовский, и в Финляндии есть такой центр, и, кажется, в Чехии, в балтийских странах. Такие центры занимаются, скорее, освещением, что является фейком и является дезинформацией. Не прямым запретом, а освещением, демонстрацией того, чем они есть», - отметил министр.

По словам Ткаченко, он не видит другого инструмента в борьбе с дезинформацией.

«Мы не можем создавать армию ботов, которые будут писать и распространять определенные месседжи. Нам нужно отвечать асимметрично: показывать и освещать. Так, как европейцы. Они говорят: вот эти аккаунты - боты. Эта информация является неправдивой - и вот аргументы. То есть это оперативно-просветительская работа», - подчеркнул Ткаченко.

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Автор: Екатерина Жирий