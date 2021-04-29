Ранее президент Украины инициировал встречу с российским коллегой в Ватикане.

В ходе личной встречи президенты Украины и РФ Владимир Зеленский и Владимир Путин могут обсудить "модернизацию" Минских соглашений, в частности в контексте банковской системы оккупированных территорий Донбасса.

Такое мнение высказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

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"Почему президент постоянно говорит о необходимости их модернизировать, привлекать еще партнеров? Потому, что не выполняется, например, 8 пункт дополнительных мер от 12 февраля 2015 года, там, где возвращение банковской системы Украины на оккупированные Россией территории. Там же рублевая система, она была установлена в сентябре 2015 года. В этом плане Минские соглашения, сколько бы россияне ни говорили, что они согласованы ООН, уже не работают с сентября 2015 года. Они требуют домодернизации. Это просто один пример, против которого россияне ничего не могут возразить", - отметил Арестович.

Он добавил, что "таких пунктов много" и это, возможно, будет одним из главных вопросов обновления Минских соглашений, чтобы их можно было выполнить как таковые". Говоря о возможности встречи глав двух стран в Ватикане, Арестович выразил убеждение, что Зеленский уверен в поддержке со стороны международных партнеров.

Возможность встречи Зеленского и Путина: что известно

20 апреля в видеообращении президент Зеленский предложил российскому коллеге Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом президент РФ в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что соответствующее поручение дано руководителю его Офиса Андрею Ермаку.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский выразил убеждение, что его двусторонняя встреча с Путиным обязательно состоится, и не исключил, что местом ее проведения может стать Ватикан. Также Зеленский предположил, что его прямые переговоры с Путиным могут предотвратить эскалацию агрессивных действий РФ.

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Автор: Юрий Годован