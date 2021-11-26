Представитель США в ОБСЕ заявила, что РФ может обвинять Украину в агрессии, а Соединенные Штаты в помощи Украине, но реальность заключается в том, что Россия - единственная, кто раздувает конфликт.

США призвали Россию прекратить попытки интегрировать украинских граждан и территории Украины, которые она контролирует, в частности через паспортизацию, экономическое объединение и изменения в образовательной системе.

Об этом говорится в заявлении временной поверенной в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан, передает Голос Америки. Остриан подтвердила обеспокоенность США "необычной военной деятельностью России вблизи Украины" а также отметила поддержку со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Если Россия прибегнет к дальнейшим агрессивным действиям против Украины, или попытается использовать энергетику в качестве оружия, мы решительно настроены соответственно реагировать в координации с нашими созниками и партнерами", - заявила она.

"Россия сколько угодно может обвинять Украину в агрессии, а Соединенные Штаты в помощи Украине, но реальность заключается в том, что Россия - единственная, кто раздувает конфликт. Украина имеет право на суверенитет, территориальную целостность. Она также имеет право на самооборону", - говорится в заявлении.

Остриан призвала Россию прекратить агрессию, соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнять Минские договоренности, не препятствовать работе наблюдательной миссии ОБСЕ и вывести войска с территории Украины.

Читайте такжеБлинкен и Столтенберг обсудили ситуацию вокруг границы УкраиныСША также призвали Россию освободить более 100 украинских граждан, которых Россия удерживает в качестве политических заключенных", включая заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, журналиста "Радио Свобода Владислава Есипенко", а также освободить задержанных на этой неделе участников митинга в поддержку Эдема Семедляева, освобожденного во вторник.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября издание Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной. При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжение в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Ирина Погорелая