Замглавы фракции "СН" не знает точное количество вакцинированных депутатов в их фракции.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко определил, что может усилить желание народных депутатов вакцинироваться от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос УНИАН о том, что в парламенте якобы вакцинированы менее 50% нардепов, о чем заявляет глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, и сколько депутатов вакцинировано во фракции "СН", Корниенко сказал: "Не знаю. Мы учет не ведем, потому что это нарушение прав человека. Мы же не можем их заставить вакцинироваться".

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Он добавил, что судя, в частности, по сообщениям в медиа и соцсетях, "многие вакцинировались". "Точную цифру вам никто не скажет", - отметил депутат.

В то же время на вопрос относительно предложений ввести допуск к работе в парламенте только привитых от COVID-19 депутатов или тех, кто сдал ПЦР-тест, Корниенко отметил: "По ПЦР-тестам - я сторонник этого... Я думаю, что постоянная методичная сдача ПЦР-тестов каждый день депутатами увеличит их желание вакцинироваться".

Вакцинация народных депутатов

20 сентября заместитель председателя ВР Елена Кондратюк предложила допускать к работе в парламенте только привитых от COVID-19 депутатов. При этом она отметила, что, возможно, необходимо принять решение о допуске к работе в парламенте только вакцинированных лиц или лиц, сдавших тест на антиген.

Сегодня, 21 сентября, Радуцкий в комментарии УНИАН заявил, что в парламенте менее 50% народных депутатов вакцинированы. Он отметил, что будет обращаться к председателю ВР о необходимости введения тестирования каждые два дня для депутатов, которые не вакцинированы.

По словам Радуцкого, речь не идет о нарушении законодательства, поскольку речь идет о необходимости выполнения закона об инфекционной безопасности. По словам депутата, "в зале даже после призыва первого вице-спикера 60% депутатов маски не надевают".

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Автор: Таня Поляковская