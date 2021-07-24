Российские дипломаты распинаются, мол, "Крым является неотъемлемой частью России".

В посольстве России в Японии недовольны исправлением ошибки на карте на сайте летних Олимпийских игр, где украинский полуостров Крым был отделен от материковой Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

"В связи с опубликованнием на сайте Олимпиады-2020 карты, где содержится некорректное изображение территориальной принадлежности российского полуострова Крым, хотели бы напомнить, что Крым вернулся в состав Российской Федерации в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами", - говорится в сообщении.

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Таким образом, считают в посольстве, Крым "является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт".

"Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью", - надеются в посольстве.

В то же время, в комментариях к посту председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров написал:

"Да, да - "свободное волеизъявление" под дулом автоматов вторгшихся российских войск. Крым является временно оккупированной РФ территорией Украины. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов - Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи - являются территорией Японии".

Как сообщал УНИАН, 22 июля стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр 2020 года на карте мира оккупирован Россией Крым изобразили обособленным от материковой части Украины.

23 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Международный олимпийский комитет извинился за ошибку с отделением украинского полуострова Крыма от материковой Украины на сайте летних Олимпийских игр.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на Олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена",- заявил Кулеба.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии COVID-19 соревнования перенесли на год, теперь они пройдут с 23 июля по 8 августа.

Напомним, нелегитимный референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. ООН, СНГ, ЕС ОБСЕ и весь цивилизованный мир не признают его результатов.

Автор: Таня Поляковская