Стефанчук посоветовал властям РФ вспомнить о заброшенных российских городах.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук ответил вице-спикеру Госдумы РФ Петру Толстому, который отметился очередной порцией абсурдных заявлений в адрес Украины. В частности, тот назвал Киев "русским городом".

На своей странице в Facebook Стефанчук напомнил, что Киев был основан в 482 году, что свидетельствует о 1539-летнем возрасте Украинского государства. Россия же на карте мира, отмечает вице-спикер, впервые появилась лишь в 1721 году.

"Поэтому украинский Киев скорее является "руським" городом, поскольку является извечной столицей Киевской Руси - Украины, но никак не "русским городом". Как и Украина в целом является единым и правопреемным наследником Киевской Руси, а не "младшим братом" России, как вы все любите себя этим тешить", - обратился он к российским пропагандистам.

Стефанчук также посоветовал российским властям перед тем, как мечтать о "захвате Киева", вначале "захватить" ряд заброшенных и бедных городов РФ.

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"Дайте шанс жителям этих городов на выживание, ведь, согласно Женевской конвенции 1949 года, оккупант должен по крайней мере кормить, лечить и ухаживать оккупированное население. Дайте возможность своим российским городам и своим гражданам достойно жить", - написал он.

Напоследок Стефанчук попросил власти РФ заняться своей страной, ее народом и будущим. "А мы будем праздновать наши праздники, строить нашу страну, защищать нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность", - резюмировал он.

Что этому предшествовало

На днях Толстой, возмутился празднованием Дня Независимости и назвал "русскими" Киев и Украину. Он также пообещал "прийти и навести порядок" в Украине. Об этом он заявил в эфире российского федерального телеканала на пропагандистском ток-шоу.

Автор: Юрий Годован