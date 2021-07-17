Визит Зеленского в США активно готовят, отметили на Банковой.

В Офисе президента рассказали, что сейчас идет активная подготовка визита Владимира Зеленского в США. Встреча президента Украины с американским лидером Джозефом Байденом состоится ориентировочно в последние дни июля или в начале августа текущего года.

Об этом Суспільному сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

"Встреча планируется на последние дни июля - первые дни августа, примерно в этом диапазоне", — сказал Никифоров.

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По его словам, дата встречи лидеров немного сместилась, но посоветовал "не делать из этого трагедию". При этом спикер президента опроверг информацию СМИ о том, что Белый дом отложил встречу якобы из-за скандала со сменой руководства НАК "Нафтогаз".

"Эта информация не является правдой. Это зависит от логистических и протокольных вещей. Встречу активно готовят, даты согласовывают, никто никому ультиматумов не ставят", — заявил спикер Зеленского.

Визит Зеленского в США: что известно

7 июня Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Джозефом Байденом. Байден пригласил Зеленского посетить Соединенные Штаты этим летом.

Белый дом рассматривал возможность приглашения Зеленского в Вашингтон перед саммитом в Женеве 16 июня, где Байден встретился с российским президентом Путиным.

16 июля в офисе президента заявили, что в ближайшие дни обнародуют дату визита Зеленского в США. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, президент Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден обсудят в Белом доме, в частности, вопросы безопасности, "нормандского формата" и оккупацию Крыма и Донбасса Россией.

Ранее СМИ распространили информацию, что Вашингтон предлагает перенести встречу американского президента Джо Байдена и украинского главы Владимира Зеленского на август вместо июля.

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Автор: Виктория Гордиенко